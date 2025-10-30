پخش زنده
مسابقات شنای بانوان، جام خلیج فارس ۲۹ آبان ساعت ۷ صبح در مجموعه ورزشهای ساحلی بانوان کیش برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم اعلام کرد: علاقهمندان به ورزش شنا میتوانند در ردههای سنی و مسافتهای مختلف در این رقابتها شرکت کنند.
ردههای سنی ۱۱ تا ۱۲ سال و مساقت ۵۰۰ متر، ردههای سنی ۱۳ تا ۱۴ سال و مسافت ۷۰۰ متر، ردههای سنی ۱۵ تا ۵۰ سال به بالا و مسافت هزار متر میتوانند در این مسابقات شرکت کنند.
شرکت کنندگان در این مسابقات از کلاه سفید و عینک شنا استفاده کنند و ارائه کارت سلامت معتبر و رضایتنامه کتبی اولیا برای افراد زیر ۱۸ سال الزامی است.
شرکتکنندگان باید دارای بیمه ورزشی معتبر نیز باشند.
بهرام سعادت و مریم جعفری به عنوان مسئولان برگزاری و سمیه بقائی نیز مسئول پذیرش مسابقات انتخاب شدند.
مهلت نام داوطلبان تا ۲۰ آبان در نظر گرفته شده است.
معاونت ورزش و تفریحات سالم در پایان برگزاری مسابقات به نفرات برتر هر رده سنی، نشان، حکم قهرمانی و جوایز ویژه اهدا میکند.