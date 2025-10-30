نمایش مستند تحسین شده «تکثیر در اسارت» برای نخستین بار از شبکه افق پخش می شود ؛ همچنین برنامه«طهرانشاط» شبکه تهران نیز به پاسداشت مقام پرستار و پیشکسوتان رسانه می پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قسمت نوزدهم از فصل دوم برنامه «کافه مستند»، به نمایش مستند تحسین شده «تکثیر در اسارت»، تولید شده در صداوسیمای استان سمنان، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی ایمانی شهمیری اختصاص دارد.

بدین ترتیب این اثر جمعه ۹ آبان ساعت ۱۵ روی آنتن شبکه افق می‌رود و پس از آن میز نقد مستند با اجرای محسن یزدی و با حضور کارگردان اثر و سعید سبحانی به عنوان منتقد برپا می‌شود.

مستند «تکثیر در اسارت» که جایزه بهترین فیلم هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را از آن خود کرده، به بررسی ماجرای یوزه‌ای ایرانی پرداخته و روایتگر چالش‌های تکثیر در اسارت است.

مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «قوانین در لحظه ضبط» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخش‌های بعدی برنامه را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۱۵ روی آنتن می‌رود و تکرار آن سه‌شنبه شب ساعت ۲۱ است.

برنامه «طهرانشاط»

برنامه زنده و شاد «طهرانشاط» این هفته به پاسداشت مقام پرستار و مرور خاطرات برنامه‌های گروه اجتماعی شبکه تهران می‌پردازد.

این برنامه روز جمعه، نهم آبان‌ماه، با موضوع پاسداشت مقام پرستار و مرور خاطرات سه دهه فعالیت گروه «اجتماعی» پخش خواهد شد. در این برنامه «بهروز تشکر» (مجری برنامه سلام تهران) و «محمودرضا قدیریان» (مجری برنامه ساعت ۲۵) جضور خواهند داشت.

این برنامه به تهیه‌کنندگی «میلاد حق‌پرست» و اجرای «حمید ترابیان» و «مرتضی پرنیان»، علاوه بر گفت‌وگوی صمیمی با مهمانان، شامل بخش‌های نمایشی با حضور «خشایار راد» و «مرضیه صدرایی» و آیتم‌های متنوع دیگر است.

برنامه «طهرانشاط» تولید گروه خانواده و کودک شبکه تهران است که هر هفته جمعه‌ها، ساعت ۱۰ به مدت ۹۰ دقیقه از این شبکه پخش می‌شود.