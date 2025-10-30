پخش زنده
تقابل جذاب ستارههای نفت و گاز گچساران و سپاهان در هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان رقم میخورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان ایران فردا (جمعه)، ۹ آبان ماه در حالی آغاز میشود که ستارههای سرشناس دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و نفت و گاز گچساران به مصاف هم خواهند رفت و استقلال هم در نخستین بازی خانگی خود در تهران میزبان نماینده البرز خواهد بود.
فولاد سپاهان که با به خدمت گرفتن بازیکنان درجه یک هندبال بانوان از همان ابتدای فصل خوش درخشیده و با ۲ پیروزی مقتدرانه برابر نامینو و زاگرس جنوبی با ۴ امتیاز و بخاطر تفاضل گل ۳۰ در صدر جدول ایستاده است، میزبان نفت و گاز گچسارانی است که با هدایت نشمین شافعیان سایهسایه در تعقیب طلاییپوشان است.
در دیگر دیدار هفته سوم نامی نو اصفهان مهمان سنگآهن در بافق است. نامینو در هفته دوم نخستین پیروزی خود را دشت کرد و با انگیزه فراوان راهی یزد میشود تا با تیمی بازی کند که هفته دوم را استراحت کرده است.
در دیگر دیدارهای هفته سوم استقلال در تهران میزبان آذرخش گرمدره است و زاگرسجنوبی با آذرخش هرمزگان بازی میکند.
برنامه کامل هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان به این شرح است:
هفته سوم – جمعه – ۹ آبان ۱۴۰۴ – ساعت ۱۱:۳۰
استقلال تهران - کسری گرمدره
فولاد مبارکه سپاهان - نفت و گاز گچساران
سنگآهن بافق - نامی نو اصفهان
زاگرسجنوبی کازرون - آذرخش هرمزگان
هماکنون فولاد سپاهان و نفت و گاز گچساران با ۴ امتیاز و به دلیل تفاضل گل ۳۰ و ۱۶ در ردههای اول و دوم ایستادهاند. سنگآهن بافق، استقلال تهران و نامینو اصفهان در جایگاههای سوم تا پنجم قرار گرفتهاند. زاگرس جنوبی، آذرخش هرمزگان و کسری گرمدره هم بدون امتیاز در ردههای بعدی جای دارند.