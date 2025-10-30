تمرکز بر مشارکت نوجوانان در برنامههای چهلمین هفته فرهنگ عمومی
رئیس ستاد برگزاری هفته فرهنگ عمومی گفت: چهلمین هفته فرهنگ عمومی با شعار عزت ملی، تقویت فرهنگ ایرانی و اسلامی از امروز آغاز میشود و تا ۱۴ آبان ادامه خواهد داشت و در برنامههای این هفته بر مشارکت نوجوانان در اجرای برنامهها تاکید ویژهای شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حجتالاسلام والمسلمین علیاصغر تقوی با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: فرهنگ عمومی مجموعهای از باورها، ارزشها، رفتارها، هنجارها و آداب و رسوم مشترک در جامعه است که به صورت یکپارچه، هویت و رفتار عمومی مردم را شکل میدهد. این بخش از فرهنگ مستقیما با عموم جامعه در ارتباط است و مسائل عمومی همچون فرهنگ رانندگی، فرهنگ سلامت، فرهنگ کار و ... را به دنبال دارد.
وی به پیشینه تاسیس شورای فرهنگ عمومی اشاره کرد و افزود: این شورا به پیشنهاد مقام معظم رهبری در 14 آبان سال ۱۳۶۴ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شد و ما امروز در آستانه چهلمین سالگرد این تاسیس هستیم.
دبیر ستاد گرامیداشت چهلمین سالروز تاسیس فرهنگ عمومی ، برنامههای این هفته را که از امروز، هشتم آبان آغاز شده است، این گونه تشریح کرد؛
پنجشنبه، هشتم آبان: با عنوان «فرهنگ عمومی محیط زیست و منابع طبیعی» نامگذاری شده است. این روز همزمان با روز محیطبان و روز نوجوان است و فعالیتها با محوریت مشارکت نوجوانان در حفاظت از محیط زیست برگزار میشود.
جمعه، نهم آبان: به «فرهنگ عمومی، خانواده و سبک زندگی ایرانی و اسلامی» اختصاص دارد. در این روز نشستها و کارگاههای تخصصی با محوریت تقویت بنیان خانواده توسط جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد.
شنبه، دهم آبان: روز «فرهنگ عمومی، فرهنگ کار، تولید و اصلاح الگوی مصرف» است. امسال تأکید ویژهای بر کلیدواژه «اصلاح الگوی مصرف»، به ویژه در حوزه آب، شده است.
یکشنبه، یازدهم آبان: به «فرهنگ عمومی، فرهنگ شهروندی، قانونمداری و مسئولیتپذیری» اختصاص یافته و هدف آن توسعه وجدان کاری، نظم و مشارکت اجتماعی است.
دوشنبه، دوازدهم آبان: با عنوان «فرهنگ عمومی، هویت ایرانی-اسلامی، اخلاق و معنویت» برنامهریزی شده و فعالیتهای آن توسط سازمان تبلیغات اسلامی و کانونهای فرهنگی هنری مساجد پیگیری میشود.
سهشنبه، سیزدهم آبان: به «فرهنگ عمومی، فرهنگ مقاومت، اتحاد مقدس و دفاع ملی» اختصاص دارد که همزمان با روز استکبارستیزی و روز دانش آموز است.
چهارشنبه، چهاردهم آبان: به عنوان روز پایانی هفته، به «فرهنگ عمومی، مطالعه و کتابخوانی» اختصاص یافته و مورد تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب قرار دارد.
حجتالاسلام تقوی در پایان با اعلام شعار چهلمین هفته فرهنگ عمومی یعنی «عزت ملی، تقویت فرهنگ ایرانی و اسلامی»، خاطرنشان کرد: این کلیدواژه در شرایط کنونی بسیار موثر است. عزت ملی توسط مردم ما آفریده شده و وظیفه ما در شورای فرهنگ عمومی است که برای افزایش این عزت ملی تلاش کنیم.