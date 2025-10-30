نماینده ولی‌فقیه در مازندران در همایش روحانیت غرب استان، مسجد را محور وحدت و انسجام اجتماعی دانست و تأکید کرد: مسجد باید زمینه‌ساز آشتی و رفع اختلافات در محله باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش روحانیت شهرستان‌های تنکابن، رامسر و عباس‌آباد با حضور آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در سالن مجتمع رشد نشتارود برگزار شد.

آیت‌الله محمدی لائینی در این مراسم با تأکید بر سه کارکرد اصلی مسجد، گفت: مسجد در قرآن جایگاه تطهیر و پاکی است، مشروط بر آنکه بر اساس تقوا ساخته و مدیریت شود.

وی با تفکیک میان تأثیر و تطهیر هشدار داد: حضور در مسجد بدون پالایش اخلاقی، منجر به پاکی واقعی نخواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران مسجد را محور وحدت و انسجام اجتماعی دانست و تأکید کرد: مسجد باید زمینه‌ساز آشتی و رفع اختلافات در محله باشد و از رقابت‌های مخرب و تفرقه‌انگیز میان مساجد پرهیز شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری سومین کارکرد مسجد را روشنگری و تبیین عنوان کرد و افزود: مسجد باید تریبونی برای بیان احکام شرعی، اخلاقیات و پاسخ به شبهات اجتماعی باشد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر مردمی بودن مساجد، دو راهکار عملی ارائه داد: انتخاب هیئت امنا با نظر مستقیم نمازگزاران و توجه امام جمعه به رضایت عمومی در انتصاب امام جماعت.

وی بر لزوم مشارکت بانوان در مدیریت مسجد تأکید کرد و پیشنهاد داد: یک عضو هیئت امنا از خواهران انتخاب شود یا هیئت امنای مستقل برای بانوان تشکیل گردد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان با هشدار نسبت به حذف روحانیت از برنامه‌های مذهبی گفت: اسلام بدون روحانیت، تجربه‌ای خطرناک است که در گذشته توسط گروه‌های انحرافی به ضلالت کشیده شد.

وی از برخی هیئات عزاداری که عامدانه از دعوت روحانی خودداری می‌کنند، انتقاد کرد و این رویکرد را ناپسند و آسیب‌زا دانست.

این همایش با محوریت "قرارگاه ملی مسجد" و با حضور گسترده روحانیون سه شهرستان غرب مازندران برگزار شد.