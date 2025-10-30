پخش زنده
امروز: -
سرپرست منطقه پنج شهرداری قم: عملیات روکش آسفالت با بیش از ۸ هزار تن آسفالت و هزینه ۱۳۰ میلیارد ریالی در معابر منطقه به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ سید ابوالفضل میریک امامی گفت: در راستای بهبود وضع عبور و مرور، افزایش ایمنی رفت و آمد و ارتقای کیفیت خدمات عمرانی، عملیات روکش آسفالت معابر منطقه پنج با هزینهای بالغ بر ۱۳۷ میلیارد ریال اجرا شد.
وی درباره محورهای تحت پوشش این طرح تصریح کرد: عملیات روکش آسفالت در کوچه دو کلهری و فرعیهای آن، کوچه شش کلهری و فرعیهای آن، محدوده مدرسه هدایتی در بلوار کلهری، مدرسه فخار در خیابان رضانژاد و فرعیهای خیابان شیخ حسن مثله در محله جمکران انجام شده است.
میریک امامی گفت: علاوه بر روکش آسفالت، عملیات زیرسازی به مساحت هزار و ۷۰۰ متر مربع نیز با هزینهای معادل ۳۲ میلیارد ریال اجرا و تکمیل شده است.