به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ سید ابوالفضل میریک امامی گفت: در راستای بهبود وضع عبور و مرور، افزایش ایمنی رفت و آمد و ارتقای کیفیت خدمات عمرانی، عملیات روکش آسفالت معابر منطقه پنج با هزینه‌ای بالغ بر ۱۳۷ میلیارد ریال اجرا شد.

وی درباره محور‌های تحت پوشش این طرح تصریح کرد: عملیات روکش آسفالت در کوچه دو کلهری و فرعی‌های آن، کوچه شش کلهری و فرعی‌های آن، محدوده مدرسه هدایتی در بلوار کلهری، مدرسه فخار در خیابان رضا‌نژاد و فرعی‌های خیابان شیخ حسن مثله در محله جمکران انجام شده است.

میریک امامی گفت: علاوه بر روکش آسفالت، عملیات زیرسازی به مساحت هزار و ۷۰۰ متر مربع نیز با هزینه‌ای معادل ۳۲ میلیارد ریال اجرا و تکمیل شده است.