در صد و نود و یکمین پویش امید و افتخار ۶ بازار میوه و تره‌بار در نقاط مختلف پایتخت به بهره‌برداری می‌رسد.

افتتاح ۶ بازار میوه‌ و تره‌بار در صد و نود و یکمین پویش امید و افتخار

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشمراسم افتتاح همزمان ۶ بازار میوه و تره‌بار شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در قالب صد و نود و یکمین پویش امید و افتخار با حضور برخی از مدیران شهری برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ بازار میوه‌ و تره‌بار فدک در بزرگراه آیت الله سعیدی، باباخان واقع در منطقه ۲۰، عربشاهی واقع در منطقه ۲، خواجه نظام واقع در منطقه ۷، بازار میوه‌ و ‌تره‌بار مینا و دستجردی در منطقه ۱۸ از جمله بازارهای میوه‌ و ‌تره‌باری هستند که همزمان روز شنبه به بهره‌برداری می‌رسند.