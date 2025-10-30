افزایش دو برابری معافیت مالیاتی در کشور
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش دو برابری معافیت مالیاتی طی امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سبحانیان در ملکان با اشاره به افزایش دو برابری معافیت مالیاتی گفت:این اقدام در راستای حمایت از اصناف و فعالین اقتصاد خرد و در راستای کمک به این گروهها در شرایط فعلی صورت میگیرد.
وی افزود:همچنین نشان دار کردن مالیاتها برای تکمیل طرحهای عمرانی شهرستانها از اقدامات دیگر دولت برای پیشرفت بیشتر طرحهاست.
رئیس امور مالیاتی کشور از استفاده از ظرفیت بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم خبر داد و گفت:با استفاده از قانون خیرین میتوانند برای تکمیل طرحهای خودشان اقدام نمایند.
وی افزود:مواعید مالیاتی برای کمک به رضایتمندی مردم سه ماه به تاخیر انداخته شده است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی از سیستمی کردن نظام مالیاتی کشور خبر داد و گفت:در این سیستم نظام مالیاتی سنتی حذف میشود و اصطکاک مالیاتی به حداقل میرسد.
سبحانیان اقدامات انجام یافته را در راستای فرهنگ سازی مالیاتی برای عمران، آبادی و توسعه شهرها عنوان کرد.