به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سبحانیان در ملکان با اشاره به افزایش دو برابری معافیت مالیاتی گفت:این اقدام در راستای حمایت از اصناف و فعالین اقتصاد خرد و در راستای کمک به این گروه‌ها در شرایط فعلی صورت می‌گیرد.

وی افزود:همچنین نشان دار کردن مالیات‌ها برای تکمیل طرح‌های عمرانی شهرستان‌ها از اقدامات دیگر دولت برای پیشرفت بیشتر طرح‌هاست.

رئیس امور مالیاتی کشور از استفاده از ظرفیت بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم خبر داد و گفت:با استفاده از قانون خیرین می‌توانند برای تکمیل طرح‌های خودشان اقدام نمایند.

وی افزود:مواعید مالیاتی برای کمک به رضایتمندی مردم سه ماه به تاخیر انداخته شده است.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی از سیستمی کردن نظام مالیاتی کشور خبر داد و گفت:در این سیستم نظام مالیاتی سنتی حذف می‌شود و اصطکاک مالیاتی به حداقل می‌رسد.

سبحانیان اقدامات انجام یافته را در راستای فرهنگ سازی مالیاتی برای عمران، آبادی و توسعه شهر‌ها عنوان کرد.