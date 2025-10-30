رئیس فراکسیون اصناف مجلس در نشستی با روسای اتحادیه‌های صنفی و اعضای اتاق اصناف تهران با تأکید برضرورت تقویت اختیارات صنوف در حوزه اقتصادی، خواستار کاهش مداخله دولت و سپردن امور به بخش خصوصی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی در نشستی که به دعوت حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران و با حضور سایر اعضای فراکسیون اصناف و اکثریت روسای اتحادیه‌های صنفی در سالن اجلاس این پارلمان اقتصادی کشور برگزار شد بر اعطای اختیارات در امور اقتصادی به صنوف تاکید کرد.

وی همچنین از تشکیل کمیته‌های تخصصی در فراکسیون اصناف خبر داد و تصریح کرد: نمایندگان مجلس در حمایت از اصناف برای عبور از پیچ مهم اقتصادی کشور، مصمم هستند. به منظور حمایت همه جانبه مجلس از اصناف نام فراکسیون اصناف به فراکسیون حمایت از اتاق‌های اصناف و بازرگانی تغییر پیدا کرده است. فعالان صنفی، سربازان اقتصادی کشور هستند که حمایت از آن‌ها می‌تواند گشایش‌های قابل توجهی در مسیر اقتصادی کشور باز کند. ما باید تا جایی که می‌توانیم از اختیارات دولت در امور اقتصادی کم کرده، به بخش خصوصی بها داده و امور مردم را به خود آن‌ها واگذار کنیم. دولت باید نقش سیاست گذاری را بر عهده بگیرد.

رئیس فراکسیون اصناف مجلس گفت: در بحث اتاق‌های اصناف، نگاه ما این است که اتحادیه‌ها خودشان تنظیم گر باشند و هر موضوعی که به مجموعه صنوف مرتبط است را خود اتحادیه‌ها بررسی کنند و به انجام برسانند.

وی به بهره گیری از توان مشاوران در فراکسیون اصناف اشاره کرد و مجموعه‌ای از قوانین را منجر به ایجاد سردرگمی هم در مجریان دولتی و هم صنوف دانست و توضیح داد که زمانی که قانون نوشته می‌شود، جامعه مخاطب باید درگیر شود به همین جهت است که باید در این مسیر از تمامی ظرفیت‌های اصناف استفاده کرد. بحث استقلال اصناف بسیار مهم است. پیشنهاد می کنم مرکز پژوهش‌های اتاق اصناف تهران تشکیل شود. باید با اعتماد به اصناف از آن‌ها حمایت کرده و در کنارشان بایستیم.

رضایی کوچی همچنین از تشکیل کمیته‌های تخصصی در فراکسیون اصناف خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس از همه کمیسیون‌ها در این فراکسیون حضور دارند و همین عامل منجر به پوشش تنوع موضوعات خواهد شد. بنا شده هفته آینده فراکسیون اصناف در دیداری با وزیر صمت و با حضور فعالان صنفی، رئیس اتاق اصناف تهران و روسای اتحادیه‌های صنفی، با ایجاد زمینه‌های فهم مشترک به درک صحیحی از شرایط موجود رسیده و از پیچ مهم تاریخ کشور با رفع مشکلات اقتصادی به کمک اصناف عبور کنیم و ما در این راه مصمم هستیم.