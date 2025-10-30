تا اواسط هفته آینده جوی پایدار و افزایش غلظت آلاینده در شهر‌های آبادان و خرمشهر پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی بعد از ظهر امروز تا اواخر وقت با گذر موج ضعیفی از شمال استان، سبب افزایش ابرناکی در مناطق مرتفع شمالی و شمالِ شرقی استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: تا اواسط هفته آینده جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود؛ لذا در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های بزرگ و صنعتی استان خواهد بود.

او ادامه داد: طی امروز و فردا تغییر محسوسی در دما مورد انتظار نیست؛ اما از روز شنبه تا دوشنبه روند کاهش تدریجی دما پیش بینی می‌شود.