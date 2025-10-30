پخش زنده
مسئول روابط عمومی اداره آبفا بندرامام خمینی گفت: هفدهمین جشنواره «نخستین واژه آب» در مدرسه ابتدایی باغ الفبا این شهر با هدف آگاهی بخشی در خصوص اهمیت آب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی کعبی در آیین زنگ هفدهمین جشنواره ملی «فراگیری نخستین واژه آب» اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره ملی در مدارس بندر امام خمینی آگاهی بخشی به کودکان و آموزش روشهای درست مصرف آب است.
وی با بیان اینکه دانش آموزان خواندن و نوشتن را با کلمه «آب» آغاز میکنند، افزود: آبان ماه هر سال همزمان با فراگیری نوشتن و خواندن کلمه آب، دانش آموزان با برنامههای آموزشی مفرح میآموزند که قدردان این نعمت الهی باشند.
کعبی تصریح کرد: آنها به عنوان سفیران آب میتوانند پیام مهم صرفه جویی و مصرف بهینه آن را به خانوادهها منتقل کنند.
مسئول روابط عمومی اداره آبفا بندرامام خمینی بیان داشت: فرهنگ سازی در مصرف آب و ضرورت مصرف بهینه موضوع بسیار مهمی است که باید از مدارس آغاز شود و آموزش به این نسل میتواند نتایج موثری در آینده داشته باشد.
وی اضافه کرد: در هفدهمین جشنواره نخستین واژه آب، بستههای فرهنگی و هدایا در خصوص روشهای صرفه جویی در مصرف آب میان دانش آموزان توزیع شد.
جشنواره نخستین واژه آب برای سومین سال توسط روابط عمومی اداره آبفا بندر امام خمین و با همکاری مدرسه باغ الفبا این شهر برگزار میشود.