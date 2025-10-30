پخش زنده
امروز: -
رئیس میراث فرهنگی بروجرد گفت: مسجد جامع و مسجد امام خمینی به عنوان نمادهای هویتی و فرهنگی این شهرستان در فهرست ارزیابی جهانی میراث یونسکو قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، گودرزی با اشاره به ۲۰ مسجد تاریخی در بروجرد گفت: مسجد جامع و مسجد امام خمینی این شهرستان اکنون در فهرست ارزیابی جهانی قرار دارند که دستگاههای اجرایی و خدماترسان باید برای رفع موانع ثبت جهانی این آثار تلاش کنند.
وی افزود: ثبت جهانی این دو اثر نه تنها هویت فرهنگی بروجرد را تقویت میکند، بلکه گامی تعیینکننده در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه خواهد بود.
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بروجرد ادامه داد: مسجد جامع با بیش از هزار سال قدمت، یکی از شاخصترین مساجد اولیه اسلامی ایران است که در طول تاریخ دستخوش تغییرات و مرمتهای گوناگون شده است.
گودرزی افزود: بنای فعلی این مسجد از نوع تکایوانی است و ۲ ورودی در سمت شرق و غرب دارد.
وی گفت: مسجد امام خمینی نیز جلوهای از شکوه معماری اسلامی و فرهنگ بومی منطقه و نمادی از ریشههای دیرینه مذهب در این خطه است که در زمینی به وسعت حدود هفت هزار متر مربع و در جوار بازار قدیمی شهر بنا شده است.
گودرزی اضافه کرد: این اثر از نظر معماری از نوع چهارایوانی بوده و ورودیهای بنا در پشت ایوانهای شمالی، شرقی و غربی قرار دارند که از طریق هشتی و دالانها به حیاط منتهی میشوند.