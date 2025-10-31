پخش زنده
کشاورزان آبادهای مشغول برداشت ذرت علوفهای از ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار زمینهای کشاورزی خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: ذرت علوفهای از ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار زمینهای کشاورزی این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی میشود ۱۲۵ هزار تن محصول تولید شود.
مهدی امینی با بیان اینکه برداشت این محصول تا نیمه آبان ماه ادامه دارد، افزود: دارا بودن ارزش غذایی، سرعت رشد بالا و مقرون به صرفه بودن از مزایای کشت این محصول است.
وی بیان کرد: ارقام ۷۰۳- ۷۰۴ و ماکزیما در این شهرستان کشت و طرح ارقام مشارکتی با ۹ رقم از ارقام میان رس و دیررس در منطقه کاشته میشود.
امینی گفت: ذرت برداشت شده به سیلوهای ذخیره منتقل و در گاوداریهای منطقه به عنوان خوراک دام مصرف میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده افزود: حساس بودن ذرت علوفهای به سرما سبب سرمازدگی ۷۰۰ هکتار از مزارع شد..
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.