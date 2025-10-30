به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، پروفسور سیدمهدی الوانی پدر علم مدیریت دولتی ایران در این مراسم، با تبریک به دانشجویان، دانشگاه آزاد قزوین را یکی از برترین دانشگاه‌های کشور دانست که در مسیر حرکت به سوی نسل ششم آموزش قرار دارد.

وی با تشریح سیر تحول دانشگاه‌ها در جهان، گفت: دانشگاه‌های نسل اول تنها وظیفه آموزش داشتند، نسل دوم پژوهش را در کنار آموزش قرار دادند، و در نسل سوم، کاربردی‌سازی آموزش نیز به آن اضافه شد.

پدر علم مدیریت دولتی ایران گفت: دانشگاه آزاد قزوین در این مسیر موفق عمل کرده و با ساخت خودرو خورشیدی و کسب جایگاه جهانی در حوزه رباتیک، معماری و مدیریت، توانسته است نقش مؤثری ایفا کند.

پروفسور الوانی با تأکید بر استفاده بهینه از دوران دانشجویی، از دانشجویان خواست از این فرصت کوتاه برای رشد علمی، فرهنگی و انسانی بهره‌مند شوید.

وی ادامه داد: در دانشگاه‌های نسل چهارم، علاوه بر آموزش، پژوهش و کاربرد، ارتباط با جامعه نیز اهمیت دارد؛ علمی که به جامعه منتقل شود و اثرگذار باشد. نسل پنجم دانشگاه‌ها انسان‌محور هستند و علم را در خدمت تربیت انسان‌های خوب قرار می‌دهند.

پروفسور الوانی با اشاره به ظهور دانشگاه‌های نسل ششم، گفت: این نسل از دانشگاه‌ها که در مراحل ابتدایی رشد خود هستند، آموزش را به‌صورت آنلاین و از راه دور ارائه می‌دهند و توانسته‌اند از مجموع علوم بهره‌مند شوند. در این مرحله نیز دانشگاه آزاد قزوین پیشرفت‌های خوبی داشته و در زمینه هوش مصنوعی فعالیت‌های قابل توجهی انجام داده است.

پروفسور الوانی از دانشجویان خواست با نگاه آینده‌نگر، از فرصت‌های علمی و آموزشی دانشگاه بهره‌برداری کنند و مسیر رشد خود را با آگاهی و تلاش طراحی کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین هم گفت: این دانشگاه یکی از خوش‌نام‌ترین و برترین مراکز آموزش عالی کشور و حتی جهان است که در حوزه‌هایی، چون رباتیک و هوش مصنوعی زبانزد بوده و در تمامی رشته‌ها نیز جایگاه علمی قابل توجهی دارد.

ورسه‌ای دانشگاه را محل خودشناسی، خداشناسی و تزکیه دانست و ابراز امیدواری کرد که روز‌های پیش‌رو برای دانشجویان، روز‌هایی سرشار از تجربه‌های مثبت و موفقیت‌های علمی باشد.

وی همچنین بر اهمیت آشنایی با آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی تأکید کرد و گفت: مطالعه دقیق این آیین‌نامه‌ها می‌تواند مسیر پیشرفت دانشجویان را روشن‌تر کند و آنان را در طراحی آینده تحصیلی‌شان یاری دهد.