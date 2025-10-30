به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سید حسین موسوی ، مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان گفت : تاب آوری و پدافند غیر عامل در حوزه انرژی ، ساختمان و حمل و نقل ، موضوعات مطرح شده در این همایش بود.

معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیر عامل کشور در این همایش با تاکید بر رعایت الزامات پدافند غیر عامل در ساخت و سازهای عمرانی ، گفت : اصل پدافند غیر عامل ، بر مبنای پایداری در مواقع بحران بوده و توجه به این اصل در طراحی ، اجرا و بهره برداری لازم و ضروری است .