استاندار آذربایجان غربی در دیدار با رئیس جمهور ضمن قدردانی از حضور دکتر پزشکیان در استان، خواستار تسریع روند تخصیص اعتبارات و حمایت از طرحهای اولویتدار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ملاقات رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، با هدف پیگیری مصوبات سفر اخیر رئیسجمهور به استان، دیروز در دفتر کاری دکتر پزشکیان برگزار شده و وضعیت اعتباری طرحها و پروژههای آذربایجانغربی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسجمهور در این نشست با اشاره به اهمیت جایگاه آذربایجانغربی در توسعه ملی، بر تداوم حمایت دولت از طرحهای عمرانی و اقتصادی این استان و رفع موانع اجرایی تأکید کرد.
استاندار آذربایجانغربی نیز ضمن قدردانی از حضور دکتر پزشکیان در استان، خواستار تسریع روند تخصیص اعتبارات و حمایت از پروژههای اولویتدار در حوزههای زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی آذربایجانغربی شد.
این نشست با هدف هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی ملی و استانی و پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری به آذربایجانغربی برگزار شده است.