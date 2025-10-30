به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، از ساعت ۱۸ امروز پنج شنبه در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز در حالی برگزار می‌شود که با حکم کمیته انضباطی بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.

پرسپولیس در شرایطی پا به این دیدار می‌گذارد که روز‌های پرالتهابی را پشت سر گذاشته است. این تیم پس از پیروزی هفته گذشته مقابل ذوب‌آهن اصفهان، با تصمیم مدیران باشگاه دچار تغییر در کادر فنی شد و وحید هاشمیان از سمت خود برکنار گردید. به دنبال این تصمیم، اوسمار ویِه‌را، سرمربی برزیلی پیشین سرخ‌پوشان بار دیگر به تهران بازگشت و هدایت تیم را بر عهده گرفت.

با این حال، از آنجا که اوسمار به‌تازگی به ایران رسیده، در بازی امروز روی نیمکت حضور نخواهد داشت و کریم باقری به عنوان سرمربی موقت وظیفه هدایت پرسپولیس را بر عهده دارد.

سرخپوشان پایتخت در این دیدار چند غایب مهم دارند. امید عالیشاه و رضا شکاری به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم نیستند و ابوالفضل بابایی نیز در فهرست این بازی حضور ندارد.

در سمت مقابل، تراکتور تبریز با روحیه‌ای عالی و ترکیبی کامل به میدان می‌آید. شاگردان دراگان اسکوچیچ در هفته‌های اخیر عملکردی درخشان داشته‌اند و در دو دیدار اخیر خود برابر شارجه امارات در لیگ نخبگان و گل‌گهر سیرجان در لیگ برتر، با نتایج مشابه ۵ بر صفر به برتری دست یافته‌اند.

این نتایج پرگل باعث شده تراکتور با اعتمادبه‌نفس بالا به استقبال پرسپولیس بیاید و به دنبال سومین برد پیاپی و تثبیت موقعیت خود در جدول باشد. تیمی که بازیکنان قدیمی پرسپولیس نظیر علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، مهدی شیری و دانیال اسماعیلی فر را همچنان در ترکیب خود دارد تا تقابل دوباره‌ای را بین آنها رقم بزند.

با حکم کمیته انضباطی، این دیدار بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. با این حال، حساسیت تقابل دو تیم و سابقه دیدار‌های پرتنش آنها باعث شده این بازی همچنان از جذابیت‌های بالایی برخوردار باشد و نگاه‌ها را به سمت تبریز معطوف کند.

وحید کاظمی قضاوت این مسابقه را بر عهده دارد.