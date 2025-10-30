سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه در ایام میلاد حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار، از بخش‌های مختلف مرکز بهداری رزمی جنوب بازدید و کرد و از آخرین اقدامات بهسازی و نوسازی این مرکز مطلع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده نیروی زمینی سپاه در این بازدید که با همراهی سردار احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا، و سرهنگ احمدرضا اکبری، فرمانده مرکز بهداری جنوب انجام شد، از تحولات و تغییرات مثبت ایجادشده در این بیمارستان قدردانی کرد.

وی با اشاره به بازدید از همه بخش‌های درمانی اظهار داشت: «شاهد بهسازی و تغییرات بسیار خوبی در این مرکز درمانی هستیم که خدمات‌رسانی به مدافعان سلامت و ایثارگران را ارتقاء چشمگیری بخشیده است.»

سردار محمد کرمی در ادامه افزود: «این تحولات سازنده، نشان از عزم جدی مسئولان برای تأمین بهترین امکانات درمانی برای پرسنل زحمتکش ما دارد.»

این بازدید در ایام پربرکت ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و همزمان با روز بزرگداشت پرستار انجام شد تا بار دیگر بر نقش بی‌بدیل مدافعان سلامت در خط مقدم جبهه بهداشت و درمان کشور تأکید شود.