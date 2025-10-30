پخش زنده
مأموران انتظامی قاینات در بازرسی از ۴ دستگاه سواری ۴ هزار و ٨٠٠ لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین انتظامی شهرستان قاینات گفت:ماموران انتظامی شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به ۴ دستگاه سواری مشکوک شدند و خودروها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ رفعتی نژاد افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، مقدار ۴ هزار و ٨٠٠ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآوردههای نفتی را کشف کردند.
وی گفت: مأموران در این خصوص ۴ دستگاه خودرو را توقیف و ۴ نفر متهم را دستگیر کردند که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.