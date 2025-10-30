پخش زنده
رئیس حوزههای علمیه کشور گفت: منطق انقلاب اسلامی، منطق قرآن و عشق اهلبیت(ع) است و ما برای گسترش پیام خود هرگز نیاز به سلاح اتمی نداریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیتالله علیرضا اعرافی، در همایش «بازخوانی پیام مقام معظم رهبری در یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه علمیه قم» که در سالن شهدای مدافع حرم برگزار شد، اظهار کرد: اردبیل در این مسیر تاریخی و در گام بزرگ به سمت جهانیشدن معارف اسلام و اندیشه خاندان پیامبر (ص)، نقش بیبدیلی ایفا کرده است. این طلوع بزرگ از این خطه آغاز شد و نور آن در سراسر ایران و جهان اسلام منتشر گردید.
وی افزود: هنگامی که تاریخ پرافتخار تشیع و ایران را مطالعه میکنیم، درمییابیم که این دو، برگهای درخشان و روی یک سکه هستند که همواره در طول تاریخ نورافشانی کرده و استمرار یافتهاند. اگرچه در این مسیر هزارساله، فراز و نشیبهای بسیاری وجود داشته، اما در مجموع، حرکت به سمت جلو و پیشرفت بوده است.
آیتالله اعرافی با اشاره به نقطه عطف انقلاب اسلامی تصریح کرد: آنچه پس از نهضتهای مشروطه، تنباکو و نفت به رهبری امام خمینی (ره) رقم خورد، یک حادثه هزارهای بود که با تمام تحولات پیشین تفاوتهای جوهری و بنیادی داشت. این انقلاب، ریشه در عاشورا، پیام حضرت فاطمه زهرا (س) و اساس ناب اسلام دارد.
رئیس حوزههای علمیه کشور یادآور شد: راز اینکه قریب به نیمقرن است که دنیا گریبان ملت ایران را رها نمیکند، همین اصالت و عمق آرمانهای انقلاب اسلامی است. مقاومت شکوهمند ملت ایران در دو سال اخیر که میتوان آن را یک «جنگ جهانی تمامعیار» توصیف کرد، نمونه بارزی از این استقامت است.
وی با اشاره به تأثیر جهانی انقلاب اسلامی تأکید کرد: امروز عشق به انقلاب اسلامی و ملت ایران در دل ملتهای آزاده جهان موج میزند؛ زیرا ایران پرچم آزادیخواهی، اسلام ناب و معارف علوی را برافراشته است. این را در سفرهای مختلف به کشورهایی مانند مالزی و نقاط مختلف آفریقا بهوضوح مشاهده کردهام.
آیتالله اعرافی با بیان اینکه منطق انقلاب اسلامی، منطق قرآن و عشق به اهلبیت (ع) است، گفت: ما هرگز نیاز به سلاح اتمی و زور برای گسترش پیام خود در دنیا نداریم. اندیشه ناب اسلامی بهخودیخود و باقدرت حقیقتش در جهان میدرخشد و خریدار دارد.
وی با اشاره به تأثیر جهانی مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) افزود: امروز شاهدیم که عاشورای اردبیل و ایران، در کشورهای دوردست، حتی در مناطق جنوب شرق آسیا که پیش از انقلاب نامی از تشیع نبود، باشکوه و عظمت برگزار میشود. این نشاندهنده نفوذ معنوی و تابش نور انقلاب اسلامی در سراسر جهان است.
رئیس حوزههای علمیه کشور با تقدیر از روحانیون و فعالان فرهنگی گفت: امروز در میدان علمی و فرهنگی، با هجمههای سنگین و رقیبان سرسختی روبهرو هستیم که ایران، اسلام و انقلاب را هدف گرفتهاند. مسئولیت شما در عرصه دانش، حکمت و هدایت نسل جوان، بسیار سنگین و خطیر است.
وی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: امیدواریم با اقتدا به سیره فاطمه زهرا (س) و خاندان پیامبر (ص)، همچنان استوار و مصمم در این مسیر پرافتخار گام برداریم و با هوشیاری کامل، فریب دشمنان را نخوریم.