معاون سازمان پدافند غیر عامل کشور : ۲۲ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و سه دوره دکتری مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یک عنوان رشته در مقطع کارشناسی ارشد مصوب وزارت بهداشت در حوزه پدافند غیر عامل کشور ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پدافند غیر عامل کشور در جلسه کمیته پدافند غیرعامل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در استان سمنان که به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار شد گفت : سازمان پدافند غیر عامل برای راه اندازی و تصویب دانشکده حفاظت از زیر ساخت و کمک در جهت تهیه و تنظیم و ایجاد رشته‌های لازم و مرتبط در این خصوص و تصویب آنها در کارگروه آموزشی پدافند غیر عامل در وزارت علوم آمادگی دارد تا مبتنی بر تهدیدات نو ظهور، رشته‌های دانشگاهی مرتبط هم در کشور ایجاد شوند.

کلهر تصریح کرد : به همین منظور کارگروه آموزشی پدافند غیر عامل در وزارت علوم تشکیل شده و این همکاری آغاز شده است و در حال حاضر سه رشته کارشناسی ارشد در حوزه حفاظت از زیر ساخت برای دانشگاه گیلان به تصویب رسیده و در سامانه وزارت علوم هم نمایه شده است .

وی افزود : با توجه به تغییر ماهیت و نوشوندگی تهدیدات دشمن بر پایه علم و فناوری ضروری است دانشگاه ها به عنوان خاستگاه تولید علم و مراکز دانش بنیان کشور به کمک مجموعه پدافند غیر عامل بیایند .

کلهر با اشاره تهدیدات نوین در حوزه پدافندی بازنگری و واکاوی طرح مطالعات پدافند غیرعامل استان سمنان را خواستار شد و گفت : خروجی این طرح می تواند در پایان نامه دانشجویان و رساله های دکتری دانشجویان لحاظ و به آنها پرداخته شود و به تعبیری از دانشگاه ها هم به عنوان یک رصد خانه برای شناسایی تهدیدات مبتنی بر علم و فناوری بهره مند شویم و هم به عنوان بازوی آموزشی ، دانشی و پژوهشی پدافند غیرعامل در استان استفاده حداکثری داشته باشیم .

سیف الله سعدالدین رئیس دانشگاه سمنان هم گفت : پدافند غیر عامل یک موضوع بسیار اساسی و بنیادی در راستای حفظ داشته ها و ایجاد مصونیت برای بخشهای مختلف جامعه از جمله محققان ، پژوهشگران و فناوران کشور است .

سعدالدین با بیان اینکه دانشگاهها بازوی قدرتمند و یاری گر علمی و پژوهشی بخشهای مختلف کشور هستند افزود : با توجه به اینکه دانشگاههای توانمندی در استان فعال هستند و می توانند در حوزه پدافند غیر عامل کار کنند و در این زمینه صاحب نظر داریم ، می توان با تعریف پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری ، موضوعات تحقیق مربوط به محققان پسادکتری و طرح های پژوهشی ، نیازها را در این حوزه احصاء و برای آنها راهکار عملی ارائه دهیم

در این جلسه دکتر سیف الله سعدالدین رئیس دانشگاه سمنان از سوی رئیس کمیته پدافند غیر عامل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیته پدافند غیر عامل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در استان سمنان معرفی شد .

در این نشست معاونان و مسئولان دانشگاه سمنان نظرات و پیشنهادات خود را درباره کمک دانشگاهها و چگونگی ایجاد رشته های مرتبط با موضوع پدافند غیرعامل را ارائه کردند .