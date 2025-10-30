به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه‌ موسیقایی «ایل بانگ» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، این هفته در دو برنامه ویژه به یاد هنرمند درگذشته سیاوش احمدی‌نسب و به مناسبت روز مازندران پخش می‌شود؛ جایی که صادق چراغی در گفت‌و‌گو‌هایی شنیدنی با حمید مرادیان و استاد محمد عالمی، به کاوش در جهان نغمه‌ها و میراث موسیقی نواحی ایران می‌پردازد.

مجله‌ موسیقی «ایل بانگ» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، در دو برنامه‌ تازه پنجشنبه و جمعه این هفته، با نگاهی به موسیقی نواحی ایران و یادکردی از هنرمندان برجسته، بر امواج فرهنگ طنین‌انداز می‌شود.

در نخستین برنامه، «ایل بانگ» پنجشنبه هشتم آبان به یاد زنده‌یاد سیاوش احمدی‌نسب، آهنگساز و نوازنده‌ توانمند کمانچه، صادق چراغی کارشناس مجری برنامه گفت‌وگویی شنیدنی با حمید مرادیان، آهنگساز و همکار نزدیک احمدی‌نسب، دارد؛ گفت‌وگویی که درباره‌ مسیر هنری او، روح جست‌وجوگرش در موسیقی تلفیقی، و نقش مؤثرش در گسترش زبان معاصر کمانچه‌نوازی است.

در برنامه‌ جمعه نهم آبان، «ایل بانگ» به سراغ موسیقی نواحی ایران می‌رود و به مناسبت در پیش بودن روز مازندران، گفت‌وگویی ویژه با استاد محمد عالمی، خواننده و پژوهشگر موسیقی محلی مازندران، پخش می‌شود.

استاد عالمی در این گفت‌و‌گو از سازوکار درونی آواز‌های سنتی خطه‌ شمال، ریشه‌های آیینی موسیقی طبری، و نقش میراث شفاهی در پویایی هویت محلی سخن می‌گوید.

برنامه‌ «ایل بانگ» با تهیه‌کنندگی و اجرای کارشناس صادق چراغی پنجشنبه و جمعه ساعت۲۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این برنامه همچون همیشه تلاشی است برای پاسداشت «میراث نغمه و نوا»؛ جایی که موسیقی، روایت زندگی مردم این سرزمین می‌شود.