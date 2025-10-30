مدیر بخش کودکان و زایمان در مجتمع پزشکی ناصر در غزه گفت که بیش از ۲۲ هزار کودک از ابتدای حمله‌ی (اکتبر ۲۰۲۳) رژیم صهیونیستی تاکنون در این منطقه به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری «فلسطین الیوم»، دکتر احمد الفرا ادامه داد: افزون بر این، پنچ هزار و ۵۰۰ کودک دیگر نیاز فوری به انتقال و درمان در خارج از غزه دارند، اما محاصره و بسته بودن گذرگاه‌ها مانع از سفر آنها شده است.

وی همچنین اعلام کرد که ۴۴ کودک تاکنون تنها به دلیل جلوگیری از خروجشان از غزه برای درمان، جان خود را از دست داده‌اند.

این مقام بهداشت و درمان فلسطینی وضعیت کنونی را «فاجعه انسانی کامل» توصیف و تأکید کرد جامعه جهانی باید فوراً برای نجات جان کودکان مجروح و بیماران در غزه وارد عمل شود.