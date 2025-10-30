به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: این مراسم در شهر کرمان ساعت ۹ صبح یوم ا... ۱۳ آبان از میدان بسیج تا مصلای امام علی برگزار می‌شود و در پایان آیت ا... خاتمی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در جمع راهپیمایان سخنرانی می‌کند.

حسین انجم‌شعاع برنامه‌های تبلیغی در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات، برگزاری مناظرات دانشجویی و اجتماعات تبیینی در دانشگاه‌ها، مسابقه عکاسی ویژه دانش‌آموزان، برگزاری انجام مسابقات ورزشی و برپایی غرفه‌های فرهنگی ـ تبلیغی در طول مسیر راهپیمایی را از برنامه‌های جنبی مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برشمردو افزود: به علت همزمانی یوم ا... ۱۳ آبان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام ا... علیها، مراسم امسال با حضور هیئت‌های مذهبی و عزاداری برگزار می‌شود.

در آستانه‌ی ۱۳ آبان، روزِ استکبارستیزی، نجفی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در گزارشی عزم همگانی ملت بزرگ ایران علیه استکبار جهانی را به تصویر کشیده است.