پروژه «صلح آبی» با همکاری آژانس بینالمللی کره جنوبی در منطقه خارتوران بخش بیارجمند اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان پس بازدید از روند اجرای این طرح در بیارجمند گفت : با توجه به تنشهای آبی جدی در استان سمنان، این پروژه با همکاری جهاد سازندگی و آبفای استان برای ۹ روستای منطقه خارتوران در حال اجراست.
وی افزود: پروژه صلح آبی علاوه بر منطقه خارتوران، در بخشهایی از شهرستان گرمسار و آرادان نیز اجرا خواهد شد.
به گفته وی ، این پروژه شامل دو بخش اصلی «آموزش جامع برای بهینهسازی مصرف آب» و «احداث سیلبند به منظور ذخیرهسازی آب برای استفاده خود مردم محلی» است.
اجرای این طرح بینالمللی با هدف مدیریت بحران آب و افزایش تابآوری جوامع محلی در برابر پدیده خشکسالی برنامه ریزی شده است.