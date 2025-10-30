به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان پس بازدید از روند اجرای این طرح در بیارجمند گفت : با توجه به تنش‌های آبی جدی در استان سمنان، این پروژه با همکاری جهاد سازندگی و آبفای استان برای ۹ روستای منطقه خارتوران در حال اجراست.

وی افزود: پروژه صلح آبی علاوه بر منطقه خارتوران، در بخش‌هایی از شهرستان گرمسار و آرادان نیز اجرا خواهد شد.

به گفته وی ، این پروژه شامل دو بخش اصلی «آموزش جامع برای بهینه‌سازی مصرف آب» و «احداث سیل‌بند به منظور ذخیره‌سازی آب برای استفاده خود مردم محلی» است.

اجرای این طرح بین‌المللی با هدف مدیریت بحران آب و افزایش تاب‌آوری جوامع محلی در برابر پدیده خشکسالی برنامه ریزی شده است.