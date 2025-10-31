پخش زنده
امروز: -
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز جمعه نهم آبان ۱۴۰۴، نهم جمادی الاول ۱۴۴۷ و سی و یکم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۸ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۱ دقیقه است.
اذان صبح فردا شنبه دهم آبان ساعت ۵ و ۱۱ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۳۱ دقیقه ثبت شده است.