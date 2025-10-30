به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،نژادخالقی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان، افزود: سناریوی این رزمایش بر پایه یک تهدید شبیه سازی شده و براساس شرایط روز طراحی شده و در آن تیم‌های امدادی، امنیتی و خدماتی مطابق با اعلام سازمان هواپیمایی کشوری و فرودگاه استان وارد عمل می‌شوند و نقش‌آفرینی می‌کنند.

نژادخالقی تصریح کرد: در این رزمایش، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها هم در سطح استانی و هم ملی انجام می‌شود تا میزان آمادگی نیروهای امدادی و خدمت‌رسان سنجیده و نقاط ضعف احتمالی در هماهنگی بین دستگاه‌ها شناسایی و برطرف شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به جزئیات سناریوی رزمایش گفت:در این تمرین، خروج یک فروند هواپیمای مسافربری از باند و پیامدهای بعدی آن از جمله انفجار و آتش‌سوزی شبیه‌سازی شده است. تیم‌های امدادی شامل نیروهای هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی، عملیات تخلیه مسافران، انتقال مصدومان و اطفای حریق را به‌صورت هم‌زمان اجرا کردند.

وی خاطرنشان کرد: سامانه فرماندهی و کنترل فرودگاه نیز در این رزمایش فعال شد و با اقدامات سریع، باند فرودگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی و برای ادامه پروازها آماده گردید.

نژادخالقی در پایان تأکید کرد: برگزاری چنین رزمایش‌هایی نقش مهمی در افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های امدادی و کاهش خسارات احتمالی در زمان وقوع حوادث دارد و هدف اصلی پدافند غیرعامل نیز همین ارتقای تاب‌آوری و کاهش آسیب‌هاست.