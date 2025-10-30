پخش زنده
منابع خبری در پاکستان اعلام کردند: دولت اسلام آباد پس از درخواست ترکیه با ادامه گفتوگوهای امنیتی با طالبان افغانستان موافقت کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «جیو نیوز»؛ مذاکرات پاکستان و افغانستان بر سر مسئله تروریسم و شرایط امنیت مرزی دو کشور که پس از چهار روز در استانبول بی نتیجه پایان یافته بود به درخواست دولت ترکیه از سفر گرفته میشود.
بر اساس این تصمیم هیئت پاکستانی فعلاً در استانبول باقی خواهد ماند تا مذاکرات یکبار دیگر برای رسیدن به تفاهم در مورد مسائل امنیتی از سر گرفته شود.
به گفته این منابع، در گفتوگوهای جدید قرار است پیشنهادهای دو طرف درباره نحوه برخورد با گروه تروریستی «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) بررسی شود.
منابع خبری افزودند: طالبان افغانستان ظاهراً پیشنهاد داده است که برخی از جنگجویان تحریک طالبان (تیتیپی) از خاک این کشور اخراج شوند در حالی که پاکستان تأکید دارد کابل باید این گروه را رسماً «سازمان تروریستی» اعلام کرده و اقدامات آن را غیرشرعی بداند.
اسلامآباد همچنین خواستار عملیات مؤثر و قابل تأیید علیه پناهگاههای این گروه تروریستی در خاک افغانستان شده است.
این تصمیم در حالی گرفته شده که تنها یک روز پیش وزارت اطلاعرسانی پاکستان اعلام کرده بود مذاکرات استانبول بینتیجه پایان یافته است.
«عطاالله تارر» وزیر اطلاعرسانی پاکستان گفته بود هدف اصلی این نشستها جلوگیری از استفاده گروههای تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان بود، اما هیئت طالبان از ارائه تضمینهای عملی در این زمینه خودداری کرد.
به گفته او اسلامآباد در این نشست شواهد مستندی از فعالیت گروههای تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان (TTP) و ارتش آزادیبخش بلوچستان (BLA) ارائه کرده بود که حتی مورد تأیید کشورهای میزبان نیز قرار گرفت ولی هیئت طالبان هیچ تعهد مشخصی برای اقدام عملی نداد و از دستورکار اصلی مذاکرات منحرف شد.
با این حال به گفته منابع دولتی پاکستان تصمیم گرفته به درخواست ترکیه فرصت دیگری برای گفتوگو بدهد تا شاید مسیر تفاهم از طریق دیپلماسی باز بماند.
اسلامآباد همچنان تاکید دارد که امنیت و تمامیت ارضی پاکستان خط قرمز است و در صورت ادامه تهدیدها، از هر ابزار مشروع برای مقابله با تروریسم استفاده خواهد کرد.