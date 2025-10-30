علیرضا عرب نماینده ایران در ماده ۵۰ متر قورباغه در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، رقابت کرد و به مرحله راه پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز چهارم و پایانی مسابقات شنای سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در استخر مجموعه ورزشی خلیفه، علیرضا عرب در ماده ۵۰ متر قورباغه در دسته ۴ خط ۴ با زمان ۲۹ ثانیه و ۵۱ صدم ثانیه در جایگاه اول این گروه قرار گرفت.

علیرضا عرب به عنوان نفر ششم این ماده فینالیست شد.

نفر اول این ماده شناگری از هنگ کنگ است که زمان ۲۸ ثانیه و ۷ صدم ثانیه را به ثبت رساند. ۴۰ نفر در این ماده رقابت کردند.

تیم ملی شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از رقابت‌ها حضور یافته است.

تیم ملی شنا در این دوره از بازی‌ها تاکنون موفق به کسب ۱ مدال طلا توسط محمدمهدی غلامپور در ماده ۱۰۰ متر پروانه شده است.