استاندار گیلان در پیامی به مناسبت هشتم آبان، روز ملی محیطبان، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی محیطبانان استان ، آنان را پاسداران حقیقی طبیعت و میراث ماندگار سرزمین ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ هادی حق شناس استاندار گیلان با ارسال پیامی به مناسبت روز ملی محیط بان، این روز را به همه حافظان محیط زیست تبریک گفت.
در پیام استاندار گیلان آمده است:
به نام خالق زیباییها و نگهبان هستی
هشتم آبانماه، روز ملی محیطبان، فرصتی است برای پاسداشت دلیرمردانی که بیهیاهو و با جانفشانی، پاسدار طبیعت سبز و حیات وحش ایرانزمیناند؛ آنان که در سکوت جنگلها، سرمای کوهستان و پهنههای آبی تالابها، با چشمانی بیدار و دلی لبریز از عشق، حافظان راستین و بیبدیل میراث طبیعی این سرزمین کهن هستند.
محیطبانان، جلوهای از تعهد، ایثار و مسئولیتپذیریاند؛ قهرمانانی که با وجود دشواریها، تهدیدها و کمبودها، هرگز از پای نمینشینند و با صلابت و ایمان، پرچم مقدس حفاظت از محیط زیست ایران را برافراشته نگاه میدارند.
اینجانب، بهعنوان استاندار گیلان، ضمن گرامیداشت این روز خجسته، مراتب سپاس، احترام و قدردانی صمیمانه خود را از تلاشهای شبانهروزی محیطبانان عزیز ابراز میدارم و بر این باورم که پایداری طبیعت و امنیت زیستمحیطی کشور، مرهون اراده استوار، فداکاری خالصانه و همت والای این تلاشگران گمنام است.
امید دارم با حمایتهای همهجانبه مسئولان، همدلی مردم و ارتقای جایگاه محیطبانان در نظام اداری کشور، شاهد آیندهای روشنتر و سبزتر برای طبیعت ایران و پاسداران فداکار آن باشیم.
با آرزوی سلامتی، عزت و توفیق روزافزون برای همه محیطبانان گرانقدر