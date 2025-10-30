به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز پایانی مسابقات وزنه برداری بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، نسیم قاسمی از کشورمان در دسته ۷۷ کیلوگرم بانوان امروز پنج شنبه به روی تخته رفت و در رقابت با ۶ وزنه بردار، در حرکت اول، دوم و سوم یکضرب وزنه‌های ۸۹، ۹۲ و ۹۴ کیلوگرمی را با موفقیت بالای سر برد و به مدال نقره رسید.

بهترین رکورد قاسمی امسال در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور ایران ۹۰ کیلوگرم در یکضرب بود. در این دسته وزنی خولدوروا از ازبکستان در رقابتی نزدیک با نماینده ایران با مهار وزنه ۹۵ کیلوگرم به مدال طلا رسید و پرتیوی از اندونزی با مهار وزنه ۹۰ کیلوگرم، بعد از نسیم قاسمی، سوم شد.