کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: از فردا کاهش نسبی دما در سراسر استان آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقریشکیب با اشاره به آخرین پیشبینیهای هواشناسی افزود: بر اساس آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، آسمان استان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود.
او افزود: در ساعات بعدازظهر وزش موقت و ملایم باد پیشبینی میشود و در برخی ساعات نیز غبار رقیق در سطح آسمان قابل مشاهده خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: از نظر دمایی، از فردا تا دو تا سه درجه کاهش دما در بیشتر نقاط استان رخ خواهد داد و طی هفته آینده در برخی مناطق دماهای کمینه به صفر تا یک و دو درجه زیر صفر نیز میرسد.
باقریشکیب گفت: بیشینه دما از ایستگاههای اسدآباد، نهاوند و فامنین با ۲۵ درجه سانتیگراد گزارش شد و کمینه دمای صبح امروز از ایستگاه بهار با یک درجه گزارش شده است.
این کارشناس هواشناسی اضافه کرد: دمای هوا در شهر همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۲۴ و سه درجه در نوسان بوده است.
او در پایان گفت: با توجه به شرایط پیشِرو، توصیه میشود کشاورزان و باغداران تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات و تأسیسات آبی در برابر سرمای زودرس اتخاذ کنند.