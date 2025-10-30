باران جانی قهرمان مسابقات آسیایی ۲۰۲۵ بحرین در رشته موی تای با استقبال خانواده و مسئولان تربیت بدنی به کرمان بازگشت.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،باران جانی، ملی‌پوش کرمانی موی‌تای کشورمان، با نمایشی درخشان و اراده‌ای ستودنی در دیدار نهایی وزن منفی 40 کیلوگرم، نخستین مدال طلای کاروان ایران را در رقابت‌های آسیایی جوانان بحرین کسب کرد.

در این رقابت حساس، جانی در فینال برابر «کانیابوری ناتهیدا» از تایلند، پس از واگذاری راند نخست، با عملکردی هوشمندانه و جنگنده در دو راند بعدی پیروز شد و در نهایت با نتیجه نزدیک ۲۹ بر ۲۸ بر حریف قدرتمند خود غلبه کرد.

با این پیروزی مقتدرانه، دختر کرمانی تیم ملی موی‌تای ایران، عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد و نام خود را به‌عنوان نخستین طلایی کاروان ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ثبت کرد.

جانی پیش‌تر در مرحله نیمه‌نهایی با عملکردی فنی و تهاجمی، حریف اردنی خود را ناک‌اوت کرده بود و به‌عنوان اولین فینالیست تیم ملی موی‌تای دختران ایران امید اصلی کشور برای کسب نشان طلا به شمار می‌رفت.

درخشش باران جانی، بار دیگر توانمندی و استعداد ورزشکاران استان کرمان را در عرصه‌های بین‌المللی به نمایش گذاشت.