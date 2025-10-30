به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون همزمان به مناسبت روز ملی بازرس مدیر منطقه اهواز ضمن تبریک این روز به کارکنان و بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز، بازرسی را نه تنها ابزار کنترل، بلکه فرصتی برای اصلاح، پیشگیری و بهبود فرآیند‌ها دانست.

وی ضمن بررسی گزارش‌های اخیر و عملکرد‌های مثبت این بخش، در رفع کاهش تخلفات و مشکلات و موانع گفت: پیشنهاد تصویب طرح منطقه‌ای کردن سهمیه نفت‌گاز در کارگروه پیشگیری از عرضه و مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی، کشف بیش از ۳۰۰ هزار لیتر انواع فرآورده و تخلیه آن در انبار‌های نواحی اندیمشک و تاسیسات نظامیه اهواز، ابطال ۳۳ هزار پروانه فعالیت ناوگان درون شهری و رسیدگی به ۷۹۱ پرونده بارنامه صوری را می‌توان از جمله اقدامات نظارتی واحد بازرسی منطقه اهواز در اجرای درست و شفاف مقررات در زمینه حقوق شهروندی و ارتقا سلامت اداری دانست.

ایدون در ادامه ضمن تأکید بر نقش مهم و اثرگذار واحد بازرسی در صیانت از سرمایه‌های انسانی، تقویت فرهنگ پاسخ‌گویی و بهینه‌سازی فرآیند‌ها و پیشگیری از تخلف و بروز فساد، خواستار توانمندسازی نیروی انسانی، ایجاد انگیزه و توسعه آموزش و دانش تخصصی کارکنان این بخش شد.