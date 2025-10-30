فیلم سینمایی «پلان آخر بازی» به نویسندگی و کارگردانی پیمان شاهبد به جشنواره بین‌المللی فیلم کلکته راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم سینمایی «پلان آخر بازی» به نویسندگی و کارگردانی پیمان شاهبد در ادامه پخش جهانی خود، به بخش رقابتی سی و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی کلکته راه یافت.

جشنواره بین‌المللی کلکته Kolkata، توسط اداره اطلاعات و امور فرهنگی دولت بنگال غربی در کلکته، پایتخت فرهنگی این ایالت برگزار می‌شود. این رویداد، توسط فدراسیون بین‌المللی انجمن تهیه‌کنندگان فیلم FIAPF تایید شده است،.

این جشنواره ۶ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ تا ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.

این فیلم سینمایی پیش‌ از این، به بخش رقابتی چهل و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بوستون در آمریکا و چهل و دومین دوره جشنواره تورین ایتالیا نیز راه یافته است.

در خلاصه داستان «پلان آخر بازی» آمده است: «پس از غیبتی طولانی، بازیگری مشهور، بار دیگر به دنیای سینما بازمی‌گردد تا در فیلمی، بازی کند. در روایت زندگی کارگردان، بازیگران و عواملی که در راه لوکیشن فیلم‌برداری هستند، رگه‌های مشترکی پدید می‌آید؛ تا آنها در آخرین برداشت‌های پلان آخر، به مفاهیم تازه‌ای از زندگی برسند.»