مسیر اتصال دسترسی خیابان امام خمینی (ره) به بزرگراه شهید سلیمانی (پل حافظ) امروز با حضور شهردار مشهد بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خراسان رضوی، این طرح با هدف تسهیل تردد شهروندان و ناوگان حملونقل بینشهری، کاهش بار ترافیکی محدوده مرکزی مشهد و ارتقای ایمنی عبور و مرور در محورهای جنوبی شهر اجرا شده است.
با بازگشایی این مسیر، اتوبوسهایی که از پایانه مسافربری امامرضا (ع) قصد خروج به سمت جاده نیشابور را دارند، میتوانند در کوتاهترین مسیر ممکن از تقاطع انقلاب خارج شده و به محور خروجی شهر متصل شوند.
بهرهبرداری از این مسیر بخشی از طرح جامع بهبود شبکه دسترسیهای شهری مشهد است که با هدف روانسازی ترافیک، کاهش زمان سفرهای درونشهری و تسهیل ارتباط بزرگراه شهید سلیمانی با سایر معابر اصلی شهر اجرا شده است.