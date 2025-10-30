به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهزاد اکبری رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص وضعیت ترافیک و مصرف اینترنت کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

ارائه گزارش‌های مستند از وضعیت ترافیک و مصرف کاربران اینترنت کشور هرگز برای افتخار نیست، میزان ترافیک دیتای مصرفی کشور متأسفانه با متوسط جهانی هم حتی فاصله بسیار دارد.

وی افزود: در این گزارش‌ها حقایقی از تقاضا و ذائقه مردم و همچنین وضعیت زیرساخت‌های کشور دیده می‌شود که باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرند.