پخش زنده
امروز: -
تور جهانی تنیس جوانان با معرفی ۸ تنیسور راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه برگزاری جدول اصلی تور جهانی تنیس جوانان، تنیسورهای حاضر با برگزاری ۲۴ دیدار در زمینهای تنیس مجموعه ۲۲ بهمن اصفهان به مصاف حریفان خود رفتند.
در پایان راند دوم بازیها آروین گلستانه، امیرحسین باربد، رادین فهیمی، ارشیا شفیعی، ماکان وثیقی مطلق، سام عطاران، رامتین رافعی و دانیال مشتاقی فر و در بخش دختران یاسمن یزدانی، آیلار بدرلو، الای حلاجی زحمتکش، سارینا اخوان، سارینا داوری، کیمیا ثاقب تهرانی، زهرا ملک پور افشار و هانا شعبان پور با شکست حریفان خود به مرحله بعدی صعود کردند.
در بخش دونفره این مسابقات ۴ تیم راهی نیمه نهایی شدند و امروز با برگزاری ۱۲ مسابقه تکلیف تنیسورهای راه یافته به نیمه نهایی انفرادی و فینال دونفره مشخص میشود. هفته نخست تور جهانی تنیس جوانان از ۳ آبان ماه در زمینهای مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن اصفهان آغاز و ۱۰ آبان با معرفی نفرات برتر به پایان میرسد.
گفتنی است سرداوری این دوره از رقابتها بر عهده حسام جعفر بیگی سرداور نشان سفید کشورمان است و لیلا کوکلانی مدیریت بازیها را بر عهده دارد.