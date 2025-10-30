به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی‌فقیه در منطقه و امام‌جمعه کاشان در مراسم رسمی پیوستن کاشان به این مجمع گفت: خدمات‌رسانی فیزیکی به زائران کافی نیست و باید ابعاد فرهنگی و اجتماعی میزبانی نیز تقویت تا زیارت به تجربه‌ای ماندگار، تربیتی و اجتماعی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی افزود: تصمیم‌گیری‌های شهری در شهری مانند کاشان بدون توجه به مؤلفه زیارت، نادیده گرفتن بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی شهر است.

شهردار کاشان نیز با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری مذهبی شهر از جمله مرقد مطهر حضرت سلطانعلی بن امام محمدباقر (ع) و آیین جهانی قالی‌شویان مشهد اردهال، گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی حکمرانی شهری زیارت محور می‌تواند به تبادل تجربه میان مدیران شهری و ارتقای کیفیت خدمات به زائران کمک کند.

ابوالفضل ساروقیان همچنین نقش دبیرخانه مجمع شهر‌های زیارتی را در هماهنگی میان شهرداری‌ها، شورا‌ها و آستان‌های مقدس مؤثر ارزیابی کرد.

وی افزود: پیوستن کاشان به مجمع می‌تواند زمینه‌ساز توجه هم‌زمان به جنبه‌های عبادی، فرهنگی، گردشگری و اقتصادیِ زیارت و تقویت ظرفیت‌های میزبان برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران باشد.

پس از شهر‌های مشهد، شیراز، قم، شهرری و طبس، کاشان ششمین شهری است که به دبیرخانه مجمع شهر‌های زیارتی ایران اسلامی می‌پیوندد.