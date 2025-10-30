به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز چهارم و پایانی مسابقات شنای سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در استخر مجموعه ورزشی خلیفه، محمدمهدی غلامی در ماده ۲۰۰ متر پروانه در دسته ۱ خط ۵ با زمان ۲ دقیقه ۳ ثانیه و ۵۲ صدم ثانیه در جایگاه اول این گروه قرار گرفت.

این شناگر ملی‌پوش به عنوان نفر اول به فینال راه یافت و بعدازظهر امروز شانس خود را برای کسب مدال امتحان خواهد کرد.۲۷ نفر در این ماده رقابت کردند.

محمد مهدی غلامی در ماده ۱۰۰ متر پروانه در روز اول مسابقات شنا موفق به کسب اولین مدال طلای شنای ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی جوانان شده بود و اکنون فرصت دارد تعداد مدال‌های خود را به دو نشان برساند.

تیم ملی شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از رقابت‌ها حضور یافته است.