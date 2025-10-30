به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی آذربایجان‌غربی در سفر یک‌روزه به شهرستان سردشت از چندین طرح تولیدی و اشتغال‌زایی این شهرستان بازدید کرد.

امیرحسین احمدپور در حاشیه این بازدید گفت: در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی به جامعه هدف در سطح استان پرداخت شده است.

وی افزود: پرداخت این تسهیلات توسط سپاه شهدای آذربایجان‌غربی تاکنون برای بیش از دو هزار و بیست‌وهفت نفر به‌صورت مستقیم و سه هزار و پانصد نفر به‌طور غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده است.

احمدپور با اشاره به رسالت اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی در رفع موانع تولید گفت:هدف از این بازدید، شناسایی ظرفیت‌ها و رفع موانع تولید در مناطق محروم است. ما تلاش می‌کنیم با ارائه تسهیلات و آموزش‌های تخصصی، مسیر اشتغال پایدار را برای جوانان فراهم کنیم.

جانشین فرمانده سپاه سردشت نیز گفت: در یک سال گذشته، بسیج سازندگی این شهرستان با پرداخت ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی به متقاضیان واجد شرایط، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰۰ نفر را فراهم کرده است.

سرهنگ کاظم شریفی افزود: این تسهیلات در حوزه‌های دامپروری، صنایع تبدیلی و مشاغل خانگی پرداخت شده و نقش مؤثری در رونق تولید و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها داشته است.

در جریان این سفر، وضعیت واحد‌های تولیدی فعال در شهرستان سردشت و موانع پیش‌روی کارآفرینان در بخش‌های مختلف از جمله دامپروری، صنایع تبدیلی و مشاغل خانگی مورد بررسی قرار گرفت.