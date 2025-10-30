به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بارش‌های پاییزی در روزهای اخیر، جلوه‌ای تازه به باغ‌های مرکبات استان بخشیده است. درختان پرتقال با میوه‌های رسیده و برگ‌های خیس، چشم‌اندازی دل‌انگیز در دل مه و باران ایجاد کرده‌اند.

این تصاویر که از باغ‌های مرکبات در مناطق مختلف استان تهیه شده‌اند، نشان‌دهنده آمادگی زمین برای برداشت محصول و آغاز فصل تازه‌ای از فعالیت کشاورزی در مازندران هستند.

عکسها از سیده حکیمه موسوی