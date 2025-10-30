با هدف بهره‌گیری از ظرفیت جامعه ورزش در امداد و نجات و تقویت تیم‌های محلی، خانه هلال تخصصی ورزش و جوانان استان اردبیل افتتاح شد

خانه هلال تخصصی ورزش و جوانان در اردبیل آغاز به کار کرد

خانه هلال تخصصی ورزش و جوانان در اردبیل آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل خانه هلال تخصصی ورزش و جوانان استان اردبیل با حضور عباس احدپور، مدیرکل دفتر توسعه خانه‌های هلال جمعیت هلال‌احمر کشور، و جمعی از مسئولین اداره‌کل ورزش و جوانان اردبیل افتتاح شد.

این مرکز با هدف آموزش و سازماندهی نیروهای ورزشی در حوزه امداد و نجات، کمک‌های اولیه و افزایش آمادگی عمومی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه فعالیت خود را آغاز کرده است.

عباس احدپور در این مراسم با اشاره به توسعه خانه‌های هلال در کشور اظهار کرد: «از سال ۱۳۹۸ تاکنون بیش از هفت‌هزار خانه هلال در سراسر کشور راه‌اندازی شده و در حال حاضر ۶۸ خانه هلال تخصصی در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند. در استان اردبیل نیز ۳۱۹ خانه هلال شهری، روستایی و تخصصی در حال خدمت‌رسانی هستند.»

وی نقش این خانه‌ها را در افزایش تاب‌آوری اجتماعی و ارتقای سطح آمادگی جوامع محلی بسیار مؤثر دانست و گفت: «خانه‌های هلال علاوه بر ارائه آموزش‌های پایه و تخصصی کمک‌های اولیه، به عنوان دیده‌بانان بحران عمل می‌کنند و پیش از ورود تیم‌های امدادی تخصصی، اقدامات اولیه را برای کاهش خسارات و نجات مصدومان انجام می‌دهند.»

مدیرکل دفتر توسعه خانه‌های هلال کشور با بیان اینکه اعضای این خانه‌ها در زمان وقوع حادثه به عنوان نیروهای پشتیبان در کنار تیم‌های امداد و نجات فعالیت می‌کنند، افزود: «این ساختار موجب تسریع عملیات امدادرسانی و افزایش میزان نجات‌یافتگان می‌شود.»

احدپور با اشاره به توانمندی بالای جامعه ورزش در حوزه امداد و نجات خاطرنشان کرد: «ورزشکاران از نظر آمادگی جسمی و روحی ظرفیت بسیار بالایی دارند و حضور آنان در عملیات‌های امدادی می‌تواند کیفیت عملکرد میدانی را ارتقا دهد. ایجاد خانه هلال تخصصی ورزش و جوانان در اردبیل اقدامی مؤثر برای شکل‌گیری تیم‌های امدادی ورزشی در هیأت‌ها و باشگاه‌های استان است.»

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: «هرچند امیدواریم حوادثی رخ ندهد، اما در صورت وقوع، نیروهای آموزش‌دیده ورزشی می‌توانند در سطح استان، مناطق همجوار و حتی در مأموریت‌های ملی و بین‌المللی به عنوان اعضای تخصصی جمعیت هلال‌احمر ایفای نقش کنند.»