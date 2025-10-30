به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز پایانی مسابقات وزنه برداری بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، امروز پنج شنبه ۸ آبان نسیم قاسمی از کشورمان در دسته ۷۷ کیلوگرم از ساعت ۱۰ صبح به روی تخته رفت و به رقابت با ۶ وزنه بردار پرداخت که در در حرکت اول و دوم دوضرب وزنه‌های ۱۱۱و ۱۱۴ کیلوگرمی را با موفقیت بالای سر برد، اما در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۱۱۸ کیلوگرمی نشد و به مدال نقره رسید.

بهترین رکورد قاسمی امسال در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور ایران ۱۰۵ کیلوگرم در دوضرب بود. در این دسته وزنی خولدوروا از ازبکستان با مهار وزنه ۱۱۸ کیلوگرم به مدال طلا رسید و پرتیوی از اندونزی با مهار وزنه ۱۱۳ کیلوگرم، بعد از نسیم قاسمی، سوم شد.

قاسمی در حرکت یکضرب هم با مهار وزنه ۹۴ کیلوگرم به مدال نقره یکضرب رسید.

مهسا بهشتی دیگر نماینده تیم ملی وزنه برداری دختران ایران در دسته به اضافه ۷۷ کیلوگرم ساعت ۱۳ به روی تخته خواهد رفت و با چهار وزنه بردار به رقابت می‌پردازد.