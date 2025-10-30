پخش زنده
امروز: -
برداشت ذرت علوفهای از سه هزار و ۵۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان برخوار به روزهای پایانی نزدیک میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی برخوار گفت: امسال بیش از هزار و ۱۰۰ کشاورز اقدام به کشت ذرت علوفهای کردند و به طور متوسط از هر هکتار ۶۰ تن ذرت برداشت میکنند.
نسترن جابر زاده افزود: با راه اندازی و ایجاد شبکه مراقبت و نظارت برکشت، داشت و برداشت ذرت از شیوع آفتهای این محصول جلوگیری شده است.
وی گفت: با توجه به خشکسالیهای اخیر، بیش از ۹۵۰ هکتار از مزارع ذرت شهرستان برخوار با روشهای نوین آبیاری میشود.
کارشناس مسوول زراعت جهاد کشاورزی برخوارنیز گفت: امسال ۷۰۰ تن انواع نهاده و کود و بیش از ۱۵۰ تن انواع بذر بین کشاورزان توزیع و طی دو مرحله در اردیبهشت و تیر کشت شده است.
بهروز جمالی افزود: امسال بیش از ۲۱۰ هزار تن ذرت علوفهای از مزارع شهرستان برخوار برداشت و در ۵۰۰ واحد دامداری صنعتی و سنتی شهرستان کمک به خوراک دام توزیع میشود.