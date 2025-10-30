به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «گروگانکشتگی» که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده، رمانی است درباره گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران که توسط دانشجویان موسوم به پیرو خط امام به اسارت گرفته شدند.

در پی این رویداد، نیرو‌های ایالات متحده در پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹ برای آزادسازی گروگان‌های خود با چندین بالگرد و هواپیما وارد حریم هوایی ایران شدند؛ اما عملیات آنها با شکست مواجه شد و ناگزیر به کشور خود بازگشتند.

نویسنده در این اثر که شامل ۴۸ بخش است و هر بخش نام یکی از شخصیت‌های داستان را بر خود دارد، به روایت ماجرای چند گروگان آمریکایی می‌پردازد که پس از حادثه طبس، به مشهد منتقل شده‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب «گروگانکشتگی» را با ۳۰ درصد تخفیف از غرفه کتاب آدینه، واقع در چهارراه مسجد دانشگاه تهران، تهیه کنند.