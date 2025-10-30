پخش زنده
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: شیوهنامه نشان ملی زائر بهزودی طراحی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خراسان رضوی، فرزانه انصاری در مراسم قدرادانی از واحدهای نمونه استاندارد خراسان رضوی که صبح امروز در مشهد برگزار شد گفت: درست است که استاندارد یک واحد فنی است و حوزه فعالیت تخصصی دارد، اما راهبرد محوری ما این است که کرامت انسانی حفظ شود؛ این کرامت چهطور حفظ میشود؟ وقتی که شما محصولی را خریداری کنید که با مشاهده نشان استاندارد بتوانید مطمئن شوید هم از نظر کیفیت و هم سلامت، این محصول در سطح بسیار خوبی قرار دارد.
او افزود: ما وظیفه خود میدانیم که از سلامت مردم صیانت کنیم. در اکثر فرآیندهای نمونهگیری، هم از محصولات یک واحد تولیدی در سطح کارخانه و هم از سطح بازار، نمونهگیریهای مستمر در جریان است.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: امسال شعار بینالمللی سازمان جهانی ایزو، تحول در اهداف و راهکارهاست و جهان به این باور رسیده که هر کشوری نمیتواند به تنهایی در این فضا میدانداری کند. در واقع، لازم است نظامات استاندارد و کنترل کیفی در همه کشورهای جهان اصلاح شود، بهبود یابد و متمرکز شود تا بازار مصرف در همه دنیا به سمت کیفیت، صحت و سلامت گرایش پیدا کند.
انصاری تأکید کرد: ما در تلاشیم تا با تعریف یک نظام استاندارد مشترک با همسایگان و کشورهای طرف معاهدات تجاری ازجمله بریکس و اوراسیا، نظام صادرات و واردات را ساختاربندی و تقویت کنیم.
اعطای نشان ملی زائر از سال آینده
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: من تأکید دارم که نظام ویژه استاندارد خراسان رضوی تعریف شود. این اولین بار است که چنین اتفاقی میافتد، اما ما نیاز داریم یک نقشه جامع را طراحی کنیم که از بحث زعفران و مواد غذایی گرفته تا محصولات پزشکی و سایر ساحتهای صنعت، معدن و تجارت، دانشنامه دقیقی از ظرفیتهای این استان در اختیار ما بگذارد. این، بخشی از برنامه پنجساله مدیرکل استاندارد استان است و ما عامل به آن خواهیم بود تا استاندارد بتواند زیربنای یک تحول چشمگیر در عرصههای اقتصادی خراسان رضوی باشد.
انصاری افزود: در بحث استانداردسازی بخش خدمات در سطح زیارت و گردشگری هم خراسان رضوی میتواند مقدمه تعریف «نشان ملی زائر» شود. شیوهنامه و روش این نشان ملی بهزودی طراحی خواهد شد و از سال آینده، از همه کسانی که در حوزه استانداردسازی خدمات زائر تلاش کردهاند، تجلیل خواهد شد.