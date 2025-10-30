به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدباقر غفاری چلاوی، فعال محیط زیست ۴۵ ساله مازندرانی، نگهبانی از ۱۰ هزار هکتار از جنگل‌های چلاو آمل را بی‌چشمداشت و تنها از سر عشق به طبیعت بر عهده گرفته است.

این دلداده طبیعت که نیمی از عمر خود را صرف حفاظت از جنگل کرده، در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: از کودکی، وقتی همسالانم به فوتبال و شنا مشغول بودند، من در دامان طبیعت بودم. علاقه به جانوران، گیاهان و درختان مرا به این راه کشاند.

غفاری با اشاره به حضور مستمرش در جنگل افزود: از سال ۱۳۹۰ به‌صورت همیار در جنگل چلاو فعالم و از ۳۶۵ روز سال، ۳۰۰ روز را در کلبه چوبی خود در دل جنگل زندگی می‌کنم.

وی با بیان دستاوردهایش گفت: از وقتی پاسبانی جنگل چلاو را آغاز کردم، تعارضات انسان با طبیعت تا ۸۰ درصد کاهش یافته، دیگر صدای تیر شکارچیان به ندرت شنیده می‌شود و گونه‌های باارزشی مثل گوزن، خرس، گرگ و پلنگ در شرایط پایدار و رو به رشدی قرار دارند.

این فعال دلسوز طبیعت با اشاره به مشکلات معیشتی تصریح کرد: با شرایط اقتصادی کنونی، هزینه‌های ایاب و ذهاب، خوراک و تجهیزات بسیار سنگین است و نیازمند حمایت سازمان حف

گزارش از حامد گلی