

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استاندار یزد در این مراسم، با اشاره به جایگاه ارزشمند قرآن کریم به عنوان راهنمای سعادت و خوشبختی انسان‌ها، بر ضرورت توجه روزافزون به کلام خدا تأکید کرد.

بابایی، بر اهمیت تلاوت، تدبر و فهم عمیق آیات قرآن تأکید کرد و آیات نورانی کلام وحی را «آیه‌های زندگی و سعادت» خواند.

حجت‌الاسلام مطهریان، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های مردمی، فرهنگی قرآن و عترت استان یزد، در تشریح طرح «بالندگی» گفت: این طرح عظیم قرآنی با هدف حفظ و نگهداری آموزه‌های قرآنی به یاد شهدای والامقام استان یزد، از سال ۱۴۰۱ با همت مجموعه‌های قرآنی مردمی در استان آغاز شد و استقبال گسترده‌ای به همراه داشته است.

وی افزود: هم اکنون ۶۸۴۱ نفر از علاقه‌مندان در این طرح شرکت کرده‌اند که نشان‌دهنده اهتمام بالای مردم یزد به فرهنگ قرآنی است.

در حاشیه این اجتماع، برنامه‌های فرهنگی متنوعی از جمله تجلیل از فعالان قرآنی برتر و برگزیدگان مسابقه «جایزه سال حمد» اجرا شد و شرکت‌کنندگان در یک اجرای همخوانی قرآنی، انسجام خود را به نمایش گذاشتند.