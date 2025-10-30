وزیر امور خارجه مطرح کرد؛
آنچه کشور را حفظ میکند قدرت ملی و نیروهای مسلح هستند
وزیر امور خارجه گفت: آنچه کشور را حفظ میکند قدرت ملی و نیروهای مسلح هستند که دیپلماتها با اتکا به آنها در میدانها حضور مییابند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سید عباس عراقچی در دیدار با نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه آنچه کشور را حفظ میکند قدرت دفاعی کشور است گفت: قدرت دیپلماسی بخشی از قدرت دفاعی کشور است و دیدیم وقتی دو میدان نظامی و دیپلماسی هم راستای هم حرکت کردند دشمنان را متوقف کردند.
وی گفت: موشکهای ما بزرگترین عامل قدرت ما بودند و دیدیم که دشمن بعد از ۱۲ روز مجبور به درخواست آتش بس بدون شرط شد و ما چون دفاع مشروع از خود انجام میدادیم با عزت جنگ را پشت سر گذاشتیم و حقانیت مردم ایران و مشروعیت ما به همه دنیا ثابت شد.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی هم در این دیدار با قدردانی از رویکرد مجاهدانه دستگاه دیپلماسی کشور بر جایگاه محوری رهبری در تعیین خطمشی سیاست خارجی تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه تصریح کرد: امروز ایران نهتنها تماشاگر، بلکه بازیگر اصلی تصمیمات راهبردی در خاورمیانه است. دشمنان با وجود خصومت آشکار، ناچارند این جایگاه را بپذیرند و مردم ما نیز هرگونه عقبنشینی از مواضع عزتمندانه را برخلاف غیرت دینی و ملی خود میدانند.
وی تاکید کرد: با خون شهیدان و درایت نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی به مرحلهای از اقتدار رسیده است که صدایش در معادلات جهانی شنیده میشود. تردیدی نیست که رهبری معظم انقلاب اسلامی با هدایت و تدبیر خود، روند سیاست خارجی کشور را در مسیر عزت، حکمت و مصلحت پیش میبرند.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل با قدردانی از تلاشهای وزارت امور خارجه گفت: کار در حوزه دیپلماسی از دشوارترین مسئولیتهاست، زیرا تعامل با دشمنی صورت میگیرد که هدفش تجزیه و تضعیف ایران است. در چنین شرایطی، وحدت و تبعیت از مواضع رهبری شرط اصلی موفقیت دستگاه سیاست خارجی است.